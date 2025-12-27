Inchiesta sui fondi ad Hamas Meloni | Apprezzamento e soddisfazione La destra esulta | Un punto di svolta
“Desidero esprimere apprezzamento e soddisfazione per l’operazione, di particolare complessità e importanza, che ha consentito di eseguire gli arresti di nove persone accusate di aver finanziato Hamas, attraverso alcune associazioni, sedicenti benefiche, per oltre sette milioni di euro “. Con una nota della presidenza del Consiglio, Giorgia Meloni si congratula e festeggia per l’inchiesta di Genova sui presunti fondi ad Hamas. Sottolineando in particolare l’arresto di Mohammad Mahmoud Ahmad Hannoun. È lui, il presidente dell’associazione dei palestinesi in Italia, ad essere preso di mira dagli esponenti del centrodestra, che esultano per l’arresto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: **Terrorismo: Meloni, 'apprezzamento e soddisfazione per operazione contro Hamas'**
Leggi anche: Sette milioni di finanziamenti ad Hamas: arrestato il presidente dei "Palestinesi in Italia" Mohammad Hannoun. Meloni: "Soddisfazione per l'operazione"
Sette milioni di finanziamenti ad Hamas, 9 arresti: c'è anche il presidente dei Palestinesi in Italia Mohammad Hannoun; Giorgia Meloni: Tredici anni fa nasceva FdI. Oggi forza solida e centrale.
Inchiesta sui fondi ad Hamas, Meloni: “Apprezzamento e soddisfazione”. La destra esulta: “Un punto di svolta” - La premier in una nota plaude all’operazione "di particolare complessità e importanza", sottolineando l'arresto di Hannoun. ilfattoquotidiano.it
Associazione terroristica e finanziamento alle azioni militari: cosa c'è dentro all'inchiesta di Genova sui fondi "dirottati" verso Hamas - La procura, però, puntualizza: il quadro emerso non toglie gravità ai crimini commessi da Israele nei confronti della popolazione palestinese ... lasicilia.it
Sette milioni raccolti per Gaza finiti a Hamas: maxi-inchiesta antiterrorismo, nove arresti in Italia - L’inchiesta della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo ricostruisce una rete di raccolta fondi mascherata da aiuti alla popolazione palestinese. panorama.it
Investire in fondi ESG vuol dire investire in difesa Dopo il via libera della Commissione Ue la finanza sostenibile ha aumentato del 21% l’esposizione alla difesa, raggiungendo i 50 miliardi di euro. Cosa c'è nell’inchiesta di IrpiMedia. x.com
Mirko Pellegrini, l'imprenditore coinvolto nell'inchiesta sull'appalto delle strade, avrebbe effettuata operazioni con fondi intestati ad altre persone - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.