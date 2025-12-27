Inchiesta sui fondi ad Hamas Meloni | Apprezzamento e soddisfazione La destra esulta | Un punto di svolta

“Desidero esprimere apprezzamento e soddisfazione per l’operazione, di particolare complessità e importanza, che ha consentito di eseguire gli arresti di nove persone accusate di aver finanziato Hamas, attraverso alcune associazioni, sedicenti benefiche, per oltre sette milioni di euro “. Con una nota della presidenza del Consiglio, Giorgia Meloni si congratula e festeggia per l’inchiesta di Genova sui presunti fondi ad Hamas. Sottolineando in particolare l’arresto di Mohammad Mahmoud Ahmad Hannoun. È lui, il presidente dell’associazione dei palestinesi in Italia, ad essere preso di mira dagli esponenti del centrodestra, che esultano per l’arresto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sette milioni di finanziamenti ad Hamas, 9 arresti: c'è anche il presidente dei Palestinesi in Italia Mohammad Hannoun

