Inchiesta su presunti finanziamenti ad Hamas | a Milano perquisita l' associazione La Cupola d' oro
L’associazione La Cupola d’Oro, in via Venini, è stata perquisita dalle forze dell’ordine nella mattina del 27 dicembre. Il locale è stato anche sottoposto a sequestro. Risulta coinvolta nell’ambito di un’inchiesta che ha portato all’arresto di nove persone, eseguito da polizia e guardia di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Arrestati presunti finanziatori Hamas: sigilli alla sede dell’associazione ‘Cupola d’Oro’ a Milano
Leggi anche: Hannoun, tra i presunti terroristi anche l'attivista dell'associazione benefica la Cupola d'Oro
Inchiesta su presunti finanziamenti ad Hamas: a Milano perquisita l'associazione "La Cupola d'oro" - L’associazione La Cupola d’Oro, in via Venini, è stata perquisita dalle forze dell’ordine nella mattina del 27 dicembre. milanotoday.it
Come funzionavano i finanziamenti per Hamas e chi è l'ideatore - Sequestrati tra i 7 e gli 8 milioni di euro, raccolti da tre associazioni in nome del popolo palestinese e invece diretti ai terroristi attraverso ... avvenire.it
Inchiesta sui fondi ad Hamas, Meloni: “Apprezzamento e soddisfazione”. La destra esulta: “Un punto di svolta” - La premier in una nota plaude all’operazione "di particolare complessità e importanza", sottolineando l'arresto di Hannoun. ilfattoquotidiano.it
#GMG GENOVA, MAXI INCHIESTA ANTI TERRORISMO: NOVE ARRESTI PER PRESUNTI FINANZIAMENTI A HAMAS Un presunto flusso di denaro da milioni di euro, mascherato da solidarietà umanitaria e diretto verso l’organizzazione islamista Hamas. È q - facebook.com facebook
L’inchiesta riguarda presunti rapporti attribuiti ad Alfonso Signorini, direttore editoriale del settimanale Chi e conduttore del Grande Fratello x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.