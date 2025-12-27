Inchiesta su presunti finanziamenti ad Hamas | a Milano perquisita l' associazione La Cupola d' oro

Come funzionavano i finanziamenti per Hamas e chi è l'ideatore - Sequestrati tra i 7 e gli 8 milioni di euro, raccolti da tre associazioni in nome del popolo palestinese e invece diretti ai terroristi attraverso ... avvenire.it

Inchiesta sui fondi ad Hamas, Meloni: “Apprezzamento e soddisfazione”. La destra esulta: “Un punto di svolta” - La premier in una nota plaude all’operazione "di particolare complessità e importanza", sottolineando l'arresto di Hannoun. ilfattoquotidiano.it

#GMG GENOVA, MAXI INCHIESTA ANTI TERRORISMO: NOVE ARRESTI PER PRESUNTI FINANZIAMENTI A HAMAS Un presunto flusso di denaro da milioni di euro, mascherato da solidarietà umanitaria e diretto verso l’organizzazione islamista Hamas. È q - facebook.com facebook

L’inchiesta riguarda presunti rapporti attribuiti ad Alfonso Signorini, direttore editoriale del settimanale Chi e conduttore del Grande Fratello x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.