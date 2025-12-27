Inchiesta su presunti finanziamenti ad Hamas | a Milano perquisita l' associazione La Cupola d' oro

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’associazione La Cupola d’Oro, in via Venini, è stata perquisita dalle forze dell’ordine nella mattina del 27 dicembre. Il locale è stato anche sottoposto a sequestro. Risulta coinvolta nell’ambito di un’inchiesta che ha portato all’arresto di nove persone, eseguito da polizia e guardia di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

inchiesta su presunti finanziamenti ad hamas a milano perquisita l associazione la cupola d oro

© Milanotoday.it - Inchiesta su presunti finanziamenti ad Hamas: a Milano perquisita l'associazione "La Cupola d'oro"

Leggi anche: Arrestati presunti finanziatori Hamas: sigilli alla sede dell’associazione ‘Cupola d’Oro’ a Milano

Leggi anche: Hannoun, tra i presunti terroristi anche l'attivista dell'associazione benefica la Cupola d'Oro

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

inchiesta presunti finanziamenti hamasInchiesta su presunti finanziamenti ad Hamas: a Milano perquisita l'associazione "La Cupola d'oro" - L’associazione La Cupola d’Oro, in via Venini, è stata perquisita dalle forze dell’ordine nella mattina del 27 dicembre. milanotoday.it

inchiesta presunti finanziamenti hamasCome funzionavano i finanziamenti per Hamas e chi è l'ideatore - Sequestrati tra i 7 e gli 8 milioni di euro, raccolti da tre associazioni in nome del popolo palestinese e invece diretti ai terroristi attraverso ... avvenire.it

inchiesta presunti finanziamenti hamasInchiesta sui fondi ad Hamas, Meloni: “Apprezzamento e soddisfazione”. La destra esulta: “Un punto di svolta” - La premier in una nota plaude all’operazione "di particolare complessità e importanza", sottolineando l'arresto di Hannoun. ilfattoquotidiano.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.