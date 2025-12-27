Inchiesta Hamas il console Carrai | Fare luce sui sostenitori del terrorismo presenti in Italia
Firenze, 27 dicembre 2025 – “Il mio fermo e incondizionato grazie alle forze dell'ordine che questa mattina hanno arrestato a Firenze un fiancheggiatore della rete pro Hamas presente in Italia e capeggiata da Hannoun, presidente dell'associazione palestinesi italiani. Ora è chiaro a tutti cosa si nasconda dietro determinate associazioni e fondazioni apparentemente caritatevoli”. Lo afferma in una nota Marco Carrai, console di Israele per Toscana, Emilia Romagna e Lombardia, riguardo all'inchiesta della Dda di Genova sulla rete di finanziamenti destinati ad Hamas in Italia. "Speriamo che questa inchiesta faccia luce una volta per tutte sui sostenitori del terrorismo islamico presente in Italia – conclude Carrai – Spero che tutti coloro che sono pronti sempre ad andare in piazza e riempirsi la bocca di slogan anti ebraici e anti sionistici prendano atto di questo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Il console Carrai: ”L’Occidente asseconda l’odio. Troppi distinguo nella condanna delle stragi”
Leggi anche: "Fare chiarezza sulla sinistra e Hamas". Dopo l'inchiesta de Il Tempo l'interrogazione di Italia Viva
Inchiesta Hamas, il console Carrai: “Fare luce sui sostenitori del terrorismo presenti in Italia” - Firenze, 27 dicembre 2025 – “Il mio fermo e incondizionato grazie alle forze dell'ordine che questa mattina hanno arrestato a Firenze un fiancheggiatore della rete pro Hamas presente in Italia e capeg ... msn.com
“Via Carrai dalla Fondazione Meyer”, la svolta di Giani dopo le proteste contro il console di Israele. “Deve incarnare valori di pace” - Dopo due anni di proteste per chiedere le dimissioni di Marco Carrai, console onorario di Israele, dalla carica di presidente della Fondazione Meyer, il governatore della Toscana, Eugenio Giani, ha ... ilfattoquotidiano.it
L'inchiesta de Il Tempo in Senato, l'appello di FdI alla sinistra: "Chiarite i legami con Hamas" - L’inchiesta de Il Tempo sui legami tra la sinistra italiana e uomini ritenuti di Hamas in Italia finisce al Senato grazie a un’iniziativa del presidente dei senatori di Fratelli d’Italia Lucio Malan ... iltempo.it
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.