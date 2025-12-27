Firenze, 27 dicembre 2025 – “Il mio fermo e incondizionato grazie alle forze dell'ordine che questa mattina hanno arrestato a Firenze un fiancheggiatore della rete pro Hamas presente in Italia e capeggiata da Hannoun, presidente dell'associazione palestinesi italiani. Ora è chiaro a tutti cosa si nasconda dietro determinate associazioni e fondazioni apparentemente caritatevoli”. Lo afferma in una nota Marco Carrai, console di Israele per Toscana, Emilia Romagna e Lombardia, riguardo all'inchiesta della Dda di Genova sulla rete di finanziamenti destinati ad Hamas in Italia. "Speriamo che questa inchiesta faccia luce una volta per tutte sui sostenitori del terrorismo islamico presente in Italia – conclude Carrai – Spero che tutti coloro che sono pronti sempre ad andare in piazza e riempirsi la bocca di slogan anti ebraici e anti sionistici prendano atto di questo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Inchiesta Hamas, il console Carrai: “Fare luce sui sostenitori del terrorismo presenti in Italia”

Leggi anche: Il console Carrai: ”L’Occidente asseconda l’odio. Troppi distinguo nella condanna delle stragi”

Leggi anche: "Fare chiarezza sulla sinistra e Hamas". Dopo l'inchiesta de Il Tempo l'interrogazione di Italia Viva

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Inchiesta Hamas, il console Carrai: “Fare luce sui sostenitori del terrorismo presenti in Italia” - Firenze, 27 dicembre 2025 – “Il mio fermo e incondizionato grazie alle forze dell'ordine che questa mattina hanno arrestato a Firenze un fiancheggiatore della rete pro Hamas presente in Italia e capeg ... msn.com