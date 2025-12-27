Inchiesta fondi ad Hamas console di Israele Carrai | Fare luce su sostenitori terrorismo Imam di Firenze | Bolla di sapone

FIRENZE – Inchiesta fondi ad Hamas, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, non solo con arresti a Genova sabato 27 dicembre, ma anche con un arresto a Firenze. Si tratta di Raed Al Sahalat, arresto eseguito da Gico e polizia di Stato a Firenze, in un appartamento di via del Campuccio, nell’Oltrarno, in un ex convento. L’accusa è di aver finanziato Hamas con milioni di euro attraverso associazioni. Marco Carrai, console onorario di Israele per Toscana, Emilia Romagna e Lombardia: “Il mio fermo e incondizionato grazie alle forze dell’ordine che questa mattina hanno arrestato a Firenze un fiancheggiatore della rete pro Hamas presente in Italia e capeggiata da Hannoun, presidente dell’associazione palestinesi italiani. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

