Incendio in capannone merci nel Barese

18.30 E' sotto controllo l'incendio divampato nella sede di Terminal Puglia, uno dei più importanti centri logistici del Sud Italia, lungo la strada che collega Rutigliano ad Adelfia, nel Barese. Il rogo è divampato in un capannone di oltre 30.000 metri quadrati, in cui era stipata merce di vario tipo. In corso da parte della Protezione civile della Regione Puglia misurazioni della qualità dell'aria nella zona interessata dall'incendio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

