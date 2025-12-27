Incendio alla Giacomini di San Maurizio d'Opaglio.Un'alta colonna si fumo si è sprigionata oggi, sabato 27 dicembre, da uno dei capannoni dell'azienda che produce sistemi per la climatizzazione, gestione termica e la distribuzione di acqua e gas.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Incendio alla Giacomini di San Maurizio: alta colonna di fumo da un capannone

Leggi anche: Incendio a Napoli nel quatiere Ponticelli, capannone in fiamme e alta colonna di fumo: timore intossicazione

Leggi anche: Maxi incendio alla General Infissi a Reggio Emilia, alta colonna di fumo in cielo

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Secondo le prime ipotesi, la donna sarebbe morta a causa del monossido di carbonio sprigionato dall'incendio. IL VIDEO https://www.telefriuli.it/cronaca/tragedia-di-via-grazzano-la-procura-dispone-lautopsia-sulla-vittima/ - facebook.com facebook