Incendio nella serata di Santo Stefano a Oleggio. Sul posto sono intervenute un'auto pompa con serbatoio e un'autoscala del comando di Novara e una squadra dei vigili del fuoco volontari di Oleggio. Le fiamme sono divampate dal comignolo della casa: i vigili del fuoco hanno spento l'incendio. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Incendio a Oleggio, a fuoco il tetto di una casa

Leggi anche: Incendio in centro a Oleggio, distrutto il tetto di una casa

Leggi anche: Va a fuoco il tetto di una casa in Umbria: una donna muore nell’incendio

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

INCENDIO AD OLEGGIO: INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PER DOMARE LE FIAMME; Incendio devasta il tetto di una villetta; Incendio a Verbania, in fiamme il tetto di una casa: evacuato l'edificio.

Tetto in fiamme a Biganzolo, notte di lavoro per i vigili del fuoco - Le fiamme divorano il sottotetto di una palazzina a Verbania, ore di lavoro per i vigili del fuoco e danni ingenti ... giornalelavoce.it