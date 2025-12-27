incendio a oleggio a fuoco il tetto di una casa

Incendio nella serata di Santo Stefano a Oleggio. Sul posto sono intervenute un'auto pompa con serbatoio e un'autoscala del comando di Novara e una squadra dei vigili del fuoco volontari di Oleggio. Le fiamme sono divampate dal comignolo della casa: i vigili del fuoco hanno spento l'incendio. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

