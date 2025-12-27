Incendio a Oleggio a fuoco il tetto di una casa
Incendio nella serata di Santo Stefano a Oleggio. Sul posto sono intervenute un'auto pompa con serbatoio e un'autoscala del comando di Novara e una squadra dei vigili del fuoco volontari di Oleggio. Le fiamme sono divampate dal comignolo della casa: i vigili del fuoco hanno spento l'incendio. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: Incendio a Oleggio, a fuoco il tetto di una casa
Leggi anche: Incendio in centro a Oleggio, distrutto il tetto di una casa
Incendio a Oleggio, a fuoco il tetto di una casa; Oleggio: incendio al tetto di una casa, fiamme partite dal camino; Incendio ad un camino a Oleggio, intervengono i vigili del fuoco; INCENDIO AD OLEGGIO: INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PER DOMARE LE FIAMME.
Oleggio: incendio al tetto di una casa, fiamme partite dal camino - I vigili del fuoco intervengono tempestivamente, evitando che l’incendio si propaghi all’intera abitazione Nella serata del 26 dicembre, a Oleggio, un incendio ha coinvolto il tetto di una casa, con l ... msn.com
Novara24. . Oleggio, incendio di un camino. Intervento dei vigili del fuoco - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.