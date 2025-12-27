Tempo di lettura: < 1 minuto Incendia sterpaglie a bordo strada e minaccia di morte un giornalista che gli chiede di smettere. E’ accaduto oggi a Casalnuovo di Napoli, dove un uomo intento a dare fuoco a delle sterpaglie con del liquido infiammabile, è stato avvicinato da un giornalista che gli ha chiesto di smettere anche per non creare pericoli agli automobilisti in transito. L’uomo però ha continuato a dare fuoco alle sterpaglie ed ha minacciato di morte il cronista, Gaetano Fioretti. “ Vattene altrimenti incendio anche te e la tua auto “, gli ha detto. Fioretti ha quindi deciso di filmare quanto stava accadendo, ma l’uomo ha ripetuto diverse volte la minaccia anche mentre il cronista lo riprendeva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incendia sterpaglie e minaccia di morte il cronista che lo riprende

