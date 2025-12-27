Incendia sterpaglie e minaccia di morte il cronista che lo riprende
Tempo di lettura: < 1 minuto Incendia sterpaglie a bordo strada e minaccia di morte un giornalista che gli chiede di smettere. E’ accaduto oggi a Casalnuovo di Napoli, dove un uomo intento a dare fuoco a delle sterpaglie con del liquido infiammabile, è stato avvicinato da un giornalista che gli ha chiesto di smettere anche per non creare pericoli agli automobilisti in transito. L’uomo però ha continuato a dare fuoco alle sterpaglie ed ha minacciato di morte il cronista, Gaetano Fioretti. “ Vattene altrimenti incendio anche te e la tua auto “, gli ha detto. Fioretti ha quindi deciso di filmare quanto stava accadendo, ma l’uomo ha ripetuto diverse volte la minaccia anche mentre il cronista lo riprendeva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Gli ruba il telefonino, lo riempie di pugni e lo minaccia di morte: arrestato
Leggi anche: Il medico gli chiede di aspettare, lui lo minaccia di morte e gli devasta lo studio con un sasso da 6 chili
Incendia sterpaglie e minaccia di morte cronista che lo riprende - E' accaduto oggi a Casalnuovo di Napoli, dove un uomo intento a dare fuoco a delle sterpaglie con del ... ansa.it
++ Settantenne incendia dieci ettari di noccioleto per sbaglio ++ Per bruciare poche sterpaglie, ha devastato dieci ettari di noccioleto pari a oltre dieci campi da calcio lo scorso 27 novembre nella zona di San Grato, nel comune di Coassolo Torinese. Il rogo si - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.