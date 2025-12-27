Da qualche settimana la suola primaria "Tempesta" ospita nei propri spazi la nuova biblioteca "Sull'onda delle parole", realizzata grazie a un’importante donazione della famiglia Nisi, alla fornitura gratuita di materiale didattico del Centro Didattico Borgione, al contributo concreto per gli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Inaugurata la biblioteca della scuola primaria, nata da una donazione di una famiglia

Leggi anche: Inaugurata la biblioteca della scuola primaria, nata da una donazione di una famiglia

Leggi anche: Simbolo di rinascita, inaugurata la nuova biblioteca della primaria Tempesta: nasce "Sull’onda delle parole"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Inaugurata la biblioteca della scuola primaria, nata da una donazione di una famiglia; Inaugurata la nuova biblioteca per ragazzi alla scuola primaria L. Tempesta; A Milano c'è una nuova scuola dove palestra, biblioteca e auditorium saranno aperti al quartiere; Milano, dopo la ricostruzione inaugurata la Scuola primaria di via Brocchi.

Scuola primaria del Convitto. Inaugurata la biblioteca - Una casa per i libri, il posto delle storie, il cuore di un labirinto dove tanti nastri rossi, come fili d’Arianna, partono e ... ilrestodelcarlino.it

A Milano inaugurata scuola di via Brocchi, spazi anche per quartiere - Nuove aule, cinque laboratori e anche un nuovo refettorio per la scuola primaria di via Brocchi a Milano che è stata inaugurata dopo una completa bonifica, demolizione e ricostruzione. ansa.it