Cambia la viabilità in via Selene: da giovedì 1° gennaio al 31 dicembre 2026 sarà in vigore una temporanea regolamentazione della circolazione che interesserà l’intera lunghezza della strada. Il provvedimento, disposto dal Comune di Varese, è legato alle esigenze tecniche dei lavori stradali in corso. Nel dettaglio, l’ordinanza comunale prevede l’istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione coatta per tutte le categorie di veicoli, salvo specifiche deroghe autorizzate. La misura si rende necessaria per consentire lo svolgimento in sicurezza degli interventi finalizzati alla riqualificazione e al completamento della nuova viabilità dell’area. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In via Selene cambia tutto. Dal primo gennaio la strada resterà chiusa per un anno

