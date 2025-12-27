In missione per conto di John Ford

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 1945, mentre la guerra in Europa volgeva al termine, due giovani ufficiali statunitensi, Stuart e Budd Schulberg, si aggiravano per la Germania in una corsa contro il tempo. I . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

in missione per conto di john ford

© Cms.ilmanifesto.it - In missione per conto di John Ford

Leggi anche: Migliori film di john ford da vedere su prime video

Leggi anche: John ford western ispirato a wyatt earp e l ok corral

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Matteo Santandrea, sulle tracce del crimine al cinema; Nei ruggenti anni del Noir; Top Film 2025.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.