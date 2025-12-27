In Lombardia i saldi invernali 2026 partono in anticipo

A Sondrio, come in tutto il resto della Lombardia, i saldi invernali 2026 prenderanno il via sabato prossimo, il 3 gennaio.La data è stata ufficializzata da Regione Lombardia e la durata massima delle vendite a prezzi scontati è di 60 giorni; i saldi, dunque, termineranno il 3 marzo 2026.Le. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

