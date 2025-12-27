La «Faz» mostra gli effetti della rottamazione dei navigator. Il «Financial Times» premia l’Italia: conti ok, non è più periferia. E alla fine succede anche questo: l’Italia scopre di piacere ai mercati e di attrarre l’attenzione dei giornali stranieri non per l’ennesima crisi del debito, ma per una scelta politica che rompe un tabù. Mentre lo spread si assottiglia come una fettina di prosciutto tagliata sottile - ai minimi da 16 anni rispetto alla Germania - da Londra e da Francoforte arriva una narrazione che, detta così, sembra quasi rivoluzionaria: Roma non è più la periferia indisciplinata dell’Eurozona, ma parte di quella «fusione» con i Paesi considerati fino a ieri il caveau della sicurezza finanziaria, come Francia, Belgio e Austria. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - In Germania elogiano l’abolizione del reddito grillino. «Famiglie aiutate»

Leggi anche: M5S, Saiello: “Dopo autonomia differenziata e abolizione del Reddito, i campani non si faranno ingannare dalla destra”

Leggi anche: I 30 anni di coraggio civile della fondazione 'Buon Samaritano': 5mila famiglie aiutate e 16 milioni in prestiti garantiti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Germania, aumenta reddito di cittadinanza: +12%/ Dal 2024 cresce anche salario minimo - In Germania il governo decide di aumentare il reddito di cittadinanza portandolo a 563 euro mensili, aumenta anche il salario minimo a 12,4 l'ora, critiche per il sussidio agli "occupabili" In ... ilsussidiario.net

Ocse, a fine 2024 il reddito reale pro capite aumenta ma non per Italia e Germania - ROMA – Reddito un po’ più alto a fine 2024 per i Paesi Ocse, con due eccezioni: Italia e Germania. repubblica.it

Reddito cittadinanza, in Germania dal 2024 aumenta ancora l’assegno: i single avranno 563 euro al mese - Il governo tedesco, invece di eliminare la misura, come è avvenuto in Italia con l'esecutivo Meloni, ha deciso di rimpolpare l'assegno ... fanpage.it

“Nell’appartamento in cui vivo al Quirinale c’è il ritratto di un ragazzino sul fondo del mare, poco più che un bambino, circondato da animali marini che lo elogiano per la pagella. Il disegno non nasce dalla fantasia del disegnatore, ma da un episodio ben cono - facebook.com facebook