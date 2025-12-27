In Francia scoperto un raro branco di lupi neri | ecco chi sono i Sirius Black

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un branco di lupi neri è stato per la prima volta scoperto attraverso le segnalazioni dei cacciatori e poi monitorato con le foto trappole in Francia. Non si tratta di ibridi cane - lupo ma di animali melanici. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

