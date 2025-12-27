in elicottero per sciare oliva si difende

Bortolo Giorgio Oliva non ci sta e si difende per le accuse lanciategli dopo che è atterrato in prossimità delle piste del comprensorio Maniva Ski. Era il giorno di Santa Lucia. "Non ho mai detto che faccio quello che voglio" ha affermato sui social Oliva, che ha voluto fornire una "precisa e completa ricostruzione dei fatti" in risposta ai numerosi articoli di stampa, servizi tv e contenuti diffusi online. Secondo quanto affermato dall’imprenditore, l’atterraggio sarebbe avvenuto in un’area privata esterna alle piste, precisando che il mezzo "non è stato parcheggiato su alcuna zona da sci né su aree destinate al transito degli sciatori" e che l’operazione "non ha messo a repentaglio l’incolumità di alcuno". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

