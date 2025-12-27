In elicottero per sciare Oliva si difende
Bortolo Giorgio Oliva non ci sta e si difende per le accuse lanciategli dopo che è atterrato in prossimità delle piste del comprensorio Maniva Ski. Era il giorno di Santa Lucia. "Non ho mai detto che faccio quello che voglio" ha affermato sui social Oliva, che ha voluto fornire una "precisa e completa ricostruzione dei fatti" in risposta ai numerosi articoli di stampa, servizi tv e contenuti diffusi online. Secondo quanto affermato dall’imprenditore, l’atterraggio sarebbe avvenuto in un’area privata esterna alle piste, precisando che il mezzo "non è stato parcheggiato su alcuna zona da sci né su aree destinate al transito degli sciatori" e che l’operazione "non ha messo a repentaglio l’incolumità di alcuno". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Atterra in elicottero sulla pista da sci: per l'imprenditore Oliva è la seconda volta
L'episodio, noto, risale al 13 dicembre scorso, giorno di Santa Lucia. Giorgio Oliva, imprenditore bresciano di 66 anni, aveva deciso di andare a sciare con il suo elicottero. E non era la prima volta. Verso le 10.30 aveva «parcheggiato» il suo mezzo in una zon - facebook.com facebook
Industriale riccastro, di 66 anni, ma con un’irresistibile voglia di sciare, atterra direttamente sulle piste con il suo elicottero personale Motivo: aveva fretta Non è la prima volta che lo fa In passato morì anche un suo amico Che si aspetta a sequestrargli l’elicotter x.com
