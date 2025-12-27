In camera caritatis
Nessuno ha mai davvero capito se siano maggiori i costi della politica o quelli dell'imbecillità umana. Certo che però, quando si sommano, il conto da pagare è sempre in carico a noi imbecilli che la politica neppure la facciamo. Cosa c'entra? Nulla. Se non che ieri, con sano rancore populista, abbiamo letto il bilancio approvato dalla Camera dei deputati. Secondo il quale nel quinquennio 2017-21 la spesa annua complessiva era attorno al miliardo di euro (1.034 milioni) mentre nel periodo 2022-24, dopo che i deputati furono falcidiati da 630 a 400, è persino aumentata (a 1.293 milioni). E solo un po' meglio va in Senato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Al teatro Libero Camera 701: otto vite sospese all’interno di un’asettica camera d’albergo
Leggi anche: Transizione digitale delle imprese: “la camera del futuro”, il progetto pluriennale della Camera di Commercio
Bilancio tra pause e trattative, domani il giorno X; Il cancelliere grande sconfitto: “Ha fallito la prova di forza. Merkel più attenta al consenso”.
In camera caritatis - doveva essere il simbolo di una politica più sobria e economica, e invece tutto si è risolto nel solito ... ilgiornale.it
Riforma scuola, il governo non ascolta e decide in camera caritatis - È proprio normale che – se discussione deve, come dovrebbe esserci, in Commissione ed in Aula – il governo abbia già deciso un implacabile calendario, con ... ilfattoquotidiano.it
Gasperini: "La mia ricetta? In camera caritatis. Non metto veti sul mercato, chiedo attaccanti" - Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini ha parlato a margine dell'evento organizzato dal Tennis Vip alla Cittadella dello Sport di Bergamo. tuttomercatoweb.com
IN CAMERA CARITATIS #perte #shortviral #lingualatina #neiperte #youtubeshorts
"IN CAMERA CARITATIS"!! La Legge di Bilancio approda alla Camera. Sul testo il governo aveva posto la fiducia. Via libera dell’Aula del Senato alla fiducia posta dal governo sul maxiemendamento alla manovra con 113 voti favorevoli, 70 contrari e 2 asten - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.