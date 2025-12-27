in camera caritatis

Nessuno ha mai davvero capito se siano maggiori i costi della politica o quelli dell'imbecillità umana. Certo che però, quando si sommano, il conto da pagare è sempre in carico a noi imbecilli che la politica neppure la facciamo. Cosa c'entra? Nulla. Se non che ieri, con sano rancore populista, abbiamo letto il bilancio approvato dalla Camera dei deputati. Secondo il quale nel quinquennio 2017-21 la spesa annua complessiva era attorno al miliardo di euro (1.034 milioni) mentre nel periodo 2022-24, dopo che i deputati furono falcidiati da 630 a 400, è persino aumentata (a 1.293 milioni). E solo un po' meglio va in Senato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

