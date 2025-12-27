Dopo il grande successo delle anteprime del 28 e 29 novembre, che hanno visto in scena Aldo Cazzullo al teatro comunale con il suo ultimo libro "Francesco, il primo italiano" e il violinista Michael Guttman esibirsi in Duomo, il festival "La musica dei cieli" di Pietrasanta entra nel vivo con ben quattro appuntamenti in due giorni. Il festival, promosso dall’associazione culturale "Beatmi" e realizzato in collaborazione con l’associazione culturale "La Compagnia della Musica" con il patrocinio e il contributo del Comune di Pietrasanta, prevede oggi alle 18 nella chiesa di San Biagio e Sant’Antonio Abate, di proprietà dell’adiacente Misericordia (in via Mazzini), il progetto "Sprituals" con Ugo Bongianni al pianoforte e organo e Sara Maghelli alla voce: in scaletta musica soul e gospel. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In agenda quattro appuntamenti in due giorni

