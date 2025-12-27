Impegno per famiglie e servizi

Approvato il bilancio di previsione 2026-2028 del Comune di Chiusi che, per il nuovo anno, conferma tutte le aliquote Imu, Tari e imposta di soggiorno, invariate da oltre dieci anni. Rimangono ferme anche le tariffe dei servizi a domanda individuale. Viene anche implementata la lotta all'evasione fiscale che lo scorso anno ha portato nelle casse pubbliche oltre 400mila euro. La decisione è arrivata nel corso dell'ultimo consiglio comunale prenatalizio. "In un contesto economico delicato per l'Italia – si legge in una nota dell'amministrazione – ribadiamo l'impegno a sostenere le famiglie più in difficoltà, mantenendo invariato il livello dei servizi pubblici.

Alzheimer, modelli di cura. I servizi dei centri diurni: “Impegno per le famiglie” - Montecatini Terme (Pistoia), 13 ottobre 2025 – Sono 80mila le persone in Toscana sopra i 65 anni che convivono con una forma di demenza. lanazione.it

Sostegno a bimbi e famiglie in difficoltà: un patto tra servizi sociali e insegnanti a Macerata - Proseguono le attività del “Programma di intervento per la prevenzione dell’istituzionalizzazione”, previsto all’interno del Pnrr (missione 5 – inclusione e coesione), dedicato a sostenere ... corriereadriatico.it

