impegno per famiglie e servizi

Approvato il bilancio di previsione 2026-2028 del Comune di Chiusi che, per il nuovo anno, conferma tutte le aliquote Imu, Tari e imposta di soggiorno, invariate da oltre dieci anni. Rimangono ferme anche le tariffe dei servizi a domanda individuale. Viene anche implementata la lotta all’evasione fiscale che lo scorso anno ha portato nelle casse pubbliche oltre 400mila euro. La decisione è arrivata nel corso dell’ultimo consiglio comunale prenatalizio. "In un contesto economico delicato per l’Italia – si legge in una nota dell’amministrazione – ribadiamo l’impegno a sostenere le famiglie più in difficoltà, mantenendo invariato il livello dei servizi pubblici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

