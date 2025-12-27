Immobiliare settimana positiva in Borsa con clima già festivo e pochi annunci

Andamento positivo per il settore immobiliare in Borsa in questa settimana corta di negoziazioni, complici le festività. I titoli italiani hanno scambiato solo i primi due giorni della settimana, prima del lungo ponte di Natale, mentre alcune azioni europee hanno scambiato anche nella prima parte di seduta della vigilia di Natale, chiudendo comunque in anticipo rispetto alle contrattazioni normali. Pochi i catalyst per il settore, con le banche centrali che hanno finito le loro riunioni per l’anno la settimana scorsa e la pubblicazione di pochi dati macroeconomici. L’andamento del settore in Borsa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

