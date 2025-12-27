Immobiliare settimana positiva in Borsa con clima già festivo e pochi annunci
Andamento positivo per il settore immobiliare in Borsa in questa settimana corta di negoziazioni, complici le festività. I titoli italiani hanno scambiato solo i primi due giorni della settimana, prima del lungo ponte di Natale, mentre alcune azioni europee hanno scambiato anche nella prima parte di seduta della vigilia di Natale, chiudendo comunque in anticipo rispetto alle contrattazioni normali. Pochi i catalyst per il settore, con le banche centrali che hanno finito le loro riunioni per l’anno la settimana scorsa e la pubblicazione di pochi dati macroeconomici. L’andamento del settore in Borsa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Leggi anche: Immobiliare: settimana positiva in Borsa, spiccano le società italiane
Leggi anche: Immobiliare, settimana mista in Borsa. Tiene l’indice italiano
Borsa: prudente l’immobiliare nella settimana delle banche centrali; Immobiliare italiano: solo lo 0,06% è quotato in Borsa, urgenti le riforme; Mercati europei chiudono in rialzo la settimana delle banche centrali; Borsa | prudente l’immobiliare nella settimana delle banche centrali.
Immobiliare, settimana positiva in Borsa con clima già festivo e pochi annunci - Riflettori su quello che è successo durante l’ultima settimana nel comparto immobiliare, partendo dalle aziende quotate a Piazza Affari e dai dati di settore ... quifinanza.it
Borsa: prudente l’immobiliare nella settimana delle banche centrali - Riflettori su quello che è successo durante l’ultima settimana nel comparto immobiliare, partendo dalle aziende quotate a Piazza Affari e dai dati di settore ... quifinanza.it
Immobiliare italiano: solo lo 0,06% è quotato in Borsa, urgenti le riforme - Nonostante l’Italia vanti uno dei patrimoni immobiliari più grandi d’Europa, incidendo per oltre il 19% sul Pil nazionale, la sua rappresentazione sui mercati finanziari e’ ancora marginale. msn.com
Lunedì = un nuovo consiglio immobiliare! Iniziamo la settimana con i nostri suggerimenti utili per valorizzare la tua casa e renderla irresistibile sul mercato! 7 La luce naturale è la migliore alleata della tua casa! Apri tende e persiane, lascia entrare il sole - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.