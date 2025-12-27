Immissioni in ruolo docenti 2025 il 31 dicembre stop scorrimento graduatorie PNRR Cosa faranno dopo gli Uffici Scolastici
Immissioni in ruolo docenti anno scolastico 202526: il 31 dicembre 2025 è il termine ultimo per portare a termine le assunzioni da graduatorie di concorsi PNRR1 e 2 pubblicate dopo il 31 agosto ed entro il 10 dicembre 2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Assunzioni docenti 2025: oggi 10 dicembre stop graduatorie PNRR per ruoli entro 31 dicembre. Cosa fa il supplente
Leggi anche: Scorrimento graduatorie concorso PNRR: prima i vincitori, poi gli idonei nei limite del 30% dei posti. Pillole di Question Time
Elenchi regionali per le immissioni in ruolo dei docenti idonei: decreto atteso entro il 31 dicembre 2025; Elenchi regionali per le immissioni in ruolo dei docenti idonei: il decreto entro fine anno; Elenchi regionali per il ruolo 2026/27: ecco chi si può iscrivere. Criteri e modalità. BOZZA Ordinanza; Nuovo canale di reclutamento docenti: elenchi regionali e decreto attuativo entro il 31 dicembre 2025.
Assunzioni Docenti di religione: il Milleproroghe proroga le immissioni in ruolo al 2026 2027 - Con il Decreto Milleproroghe le immissioni in ruolo dei docenti di religione cattolica sono prorogate all'a. ticonsiglio.com
Elenchi regionali per le immissioni in ruolo dei docenti idonei dei concorsi: il DM entro il 31 dicembre - Presentata la bozza di decreto con cui verranno definite le modalità di costituzione e funzionamento degli elenchi. flcgil.it
Elenchi regionali idonei Concorsi per Docenti: il Ministero presenta il Decreto ai sindacati, ecco tutte le novità - Il Ministero dell'istruzione ha presentato ai sindacati il Decreto di prossima pubblicazione per la costituzione degli elenchi regionali per le immissioni in ruolo degli idonei dei concorsi per docent ... ticonsiglio.com
IMMISSIONI IN RUOLO: vincitori idonei elenchi regionali GPS sostegno. ECCO COSA SAPERE Clicca qui: https://www.instagram.com/p/DSubFG4CPRZ/igsh=MWl6MGx3YXZwd3R3Nw== #confrontoscuola #scuola #prof #maestra #gps #ruolo #id - facebook.com facebook
Immissioni in ruolo personale docente a. s. 2025/2026.classe di concorso AM30 di cui al DD 3059/2024 _apertura NUOVO TURNO scelta province dlvr.it/TPskB9 x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.