Ilaria Salis gli auguri di Natale | 2026 anno di lotte sociali

«Che il 2026 possa essere un anno di lotte!». È questo l’auspicio dell’eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra, Ilaria Salis. Chiuso un 2025 che ha visto il suo salvataggio definitivo dal processo in Ungheria, l’esponente di Avs ha voluto salutare l’anno condividendo una foto dei tanti milanesi in fila al Pane Quotidiano per avere un pasto caldo anche a Natale. La Salis, sui social, ha cominciato il suo post con la “lezioncina”: «La parola città deriva dal latino civitas, che indicava non tanto la città come spazio costruito, quanto la comunità dei cittadini». Poi ecco il dito puntato contro il capoluogo lombardo: «Come può questa Milano, segnata da enormi, orrende, inaccettabili diseguaglianze sociali, considerarsi una comunità?». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

