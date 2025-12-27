Il Volo | Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo | anticipazioni cast ospiti e streaming
. Questa sera, sabato 27 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in replica Il Volo: Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo, lo show con il trio italiano più celebrato al mondo dalla nuova e prestigiosa location di Palazzo Te a Mantova. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (cast e ospiti). L’evento, che vede la partecipazione straordinaria di Antonella Clerici e Lorella Cuccarini, vedrà Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble portare sul palco performance inedite, accompagnati da una grande orchestra e da numerosi ospiti speciali. 🔗 Leggi su Tpi.it
