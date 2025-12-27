Il video di Sempio trovato nel pc di Chiara Poggi esplode nella nuova inchiesta Ecco cosa si vede
Una nuova svolta, l’ennesima, nell’omicidio di Chiara Poggi, a Garlasco. Nella inchiesta che punta su un possibile assassino diverso da Alberto Stasi s punta un video inedito di Andrea Sempio trovato sul computer di Chiara Poggi. Un video visto da qualcuno, forse dai carabinieri, il giorno dopo il suo omicidio quando il pc viene portato alla caserma. Ma nessuno lo aveva ritenuto rilevante. La youtuber investigativa Francesca Bugamelli, che aveva già pubblicato foto inedite di Andrea Sempio, il giorno d el delitto di Garlasco, ha pubblicato il video poi ripreso dai telegiornali: si vede Andrea Sempio s cherzare all’interno di quella che sembra una scuola. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
