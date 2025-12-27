Il video di La Russa che celebra la nascita del MSI | La fiamma è simbolo di continuità non dimentichiamo

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del Senato La Russa ha pubblicato un video per commemorare la fondazione del Movimento sociale italiano, il partito neofascista che raccolse l'eredità della Rsi di Mussolini. La Russa ha celebrato i fondatori del Msi come uomini che "non si arresero" e "pensarono al futuro", e ha sottolineato come la fiamma tricolore sia ancora oggi un "simbolo di continuità". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

