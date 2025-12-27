Il vicino di Eros Ramazzotti a Milano | Mi ha distrutto casa con i lavori ora chiede 200mila euro
Una controversia legale sta coinvolgendo Eros Ramazzotti e il suo vicino di casa nella prestigiosa zona di CityLife a Milano. Paolo Rossi, revisore dei conti genovese di 59 anni, ha avviato una causa civile contro il cantante chiedendo un risarcimento superiore a 200mila euro per i danni che i lavori di ristrutturazione nell’appartamento sovrastante avrebbero causato alla sua abitazione. La vicenda, riportata in dettaglio dal quotidiano La Verità e rilanciata dal Corriere e da altre testate, inizia nell’ottobre 2024 quando Ramazzotti acquista l’appartamento al piano superiore rispetto a quello di Rossi, trasferendovi immediatamente la propria residenza. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
