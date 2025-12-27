Galzignano (Padova), 27 dicembre 2025 – Nell’anno che segna una festa de Il Resto del Carlino, 140 anni di vita tra cronache, personaggi, politica ed economia, un compleanno nel segno della narrazione, emergono piccole e grandi storie. Sembra un album, due facciate molto grandi, su un lato una serie di disegni, la mano è quella di un artista. E’ un omaggio al Giubileo del 2000, tratti che sembrano a matita, il serpente con la mela, la copertina di una Bibbia, i monumenti simbolo della cristianità, come la basilica del Santo e quella di San Pietro. Padova, Veneto, perché anche qui il Carlino è approdato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ‘tesoro’ ritrovato: il giubileo del vignettista del Carlino

Leggi anche: L’altare del crocifisso di Datini . Il tesoro ritrovato dopo tre secoli

Leggi anche: Ritrovato il tesoro leggendario. Il Diamante Fiorentino era in banca. La storia del mitico gioiello dei Medici

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

IL TESORO RITROVATO DEL PRINCIPE PICENO La tomba del Principe di Corinaldo e la presenza dei Piceni nella valle del Nevola. Visita guidata con la dottoressa Ilaria Latini allieva della Scuola di specializzazione in Beni archeologici dell’Università di B - facebook.com facebook

Costigliole Saluzzo, tutto pronto per il bazar equosolidale “il tesoro ritrovato” #cuneo x.com