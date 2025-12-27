Il ‘tesoro’ ritrovato | il giubileo del vignettista del Carlino
Galzignano (Padova), 27 dicembre 2025 – Nell’anno che segna una festa de Il Resto del Carlino, 140 anni di vita tra cronache, personaggi, politica ed economia, un compleanno nel segno della narrazione, emergono piccole e grandi storie. Sembra un album, due facciate molto grandi, su un lato una serie di disegni, la mano è quella di un artista. E’ un omaggio al Giubileo del 2000, tratti che sembrano a matita, il serpente con la mela, la copertina di una Bibbia, i monumenti simbolo della cristianità, come la basilica del Santo e quella di San Pietro. Padova, Veneto, perché anche qui il Carlino è approdato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
