di Carlo Casini FIRENZE Ha chiuso la scorsa settimana, dopo 31 anni di attività la tabaccheria di via Bronzino 79A. E non per la crisi che uccide come mosche i piccoli commercianti. Perché il negozio di Lando Maffii viaggiava a gonfie vele. In un rione, quello di Monticelli, che prende bene il vento in poppa dell’Oltrarno, dove ancora si gira a piedi, e in una strada di grande passaggio, ancora capita di dover aspettare il tuo turno per comprare le sigarette. I debiti si sono cumulati, vero, ma solo perché puntualmente di notte arrivava qualcuno a rubare l’incasso del lavoro di settimane; se non in pieno giorno, coltello alla mano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il tabaccaio con le spalle al muro: "Troppi furti e danni, cambio lavoro. Porto il mio curriculum ai negozi"

