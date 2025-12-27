Il sindaco di Isernia dorme in tenda davanti all' ospedale

Non un'azione di protesta ma di proposta. Il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, definisce così la sua scelta di dormire in tenda davanti all'ospedale cittadino Veneziale, per dire basta ai tagli alla sanità nella provincia molisana. Il Pronto Soccorso e i reparti di radiologia e anestesia sono in difficoltà. "E' il momento di una grande voce univoca che non ha colore politico che deve avere la voglia di far rivivere questo territorio che ha bisogno di rispetto e di garantire il diritto alla salute. Le battaglie non si combattono solo negli uffici o dietro a una scrivania" sostiene Castrataro.

