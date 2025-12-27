Il sindaco di Castiglione del Genovesi massacrato a sprangate sotto casa Fratture e volto sfregiato | è grave
Atteso sotto casa, è stato colpito a sprangate da un uomo incappucciato che lo ha ridotto in condizioni gravissime. Il malcapitato è Carmine Siano, sindaco del piccolo comune di Castiglione del Genovesi, nel cuore del Cilento (Salerno), ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Il primo cittadino, di professione ingegnere, è stato colpito vicino alla propria abitazione da una persona incappucciata. L’episodio poco dopo le 20,30 del 26 dicembre. Il sindaco stava uscendo di casa, in via provinciale Madonnelle, non distante dal centro del paese, per presenziare a un evento natalizio. Quando aveva da poco lasciato l’edificio, un uomo è uscito dal buio e lo ha colpito con estrema violenza dandosi poi alla fuga. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: Il sindaco di Castiglione dei Genovesi aggredito a sprangate: ha fratture e ferite su tutto il corpo. Caccia all’aggressore
Leggi anche: Castiglione del Genovesi, sindaco massacrato in strada: dito amputato, è grave
Sindaco di Castiglione del Genovesi aggredito a bastonate - È accaduto nella serata di Santo Stefano, quando il primo cittadino Carmine ... gazzettadisalerno.it
Il sindaco di Castiglione dei Genovesi aggredito in strada: lesioni su tutto il corpo e alla testa, amputato un dito - Il primo cittadino del piccolo comune del Salernitano colpito con un bastone, o una spranga, da uno sconosciuto. quotidiano.net
Castiglione del Genovesi, sindaco aggredito nel giorno di Santo Stefano: ricoverato con gravi fatture - L'uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico ed è ora ricoverato nel reparto di ortopedia dell'ospedale di Salerno ... affaritaliani.it
Salerno - Il sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, è stato aggredito a bastonate in strada. Il primo cittadino del comune nel Salernitano riversa ora in gravi condizioni, dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico per le diverse fratture r - facebook.com facebook
A gennaio la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 passerà per il Museo Internazionale della Croce Rossa (MICR) a Castiglione delle Stiviere! Un passaggio carico di significato, come sottolinea il Presidente CRI, @rosariovalastro: “La Fiamma arriverà du x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.