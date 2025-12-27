Il sindaco di Castiglione del Genovesi massacrato a sprangate sotto casa Fratture e volto sfregiato | è grave

Atteso sotto casa, è stato colpito a sprangate da un uomo incappucciato che lo ha ridotto in condizioni gravissime. Il malcapitato è Carmine Siano, sindaco del piccolo comune di Castiglione del Genovesi, nel cuore del Cilento (Salerno), ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Il primo cittadino, di professione ingegnere, è stato colpito vicino alla propria abitazione da una persona incappucciata. L’episodio poco dopo le 20,30 del 26 dicembre. Il sindaco stava uscendo di casa, in via provinciale Madonnelle, non distante dal centro del paese, per presenziare a un evento natalizio. Quando aveva da poco lasciato l’edificio, un uomo è uscito dal buio e lo ha colpito con estrema violenza dandosi poi alla fuga. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

