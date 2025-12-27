Il sindaco di Castiglione del Genovesi aggredito a bastonate sotto casa | è caccia all' uomo

27 dic 2025

Il sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, è stato aggredito a bastonate in strada. Il primo cittadino del comune nel Salernitano riversa ora in gravi condizioni, dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico per le diverse fratture riportate su tutto il corpo. Il sindaco di. 🔗 Leggi su Today.it

