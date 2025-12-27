Il sindaco di Castiglione del Genovesi aggredito a bastonate sotto casa | è caccia all' uomo

Il sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, è stato aggredito a bastonate in strada. Il primo cittadino del comune nel Salernitano riversa ora in gravi condizioni, dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico per le diverse fratture riportate su tutto il corpo. Il sindaco di. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Il sindaco di Castiglione del Genovesi aggredito a bastonate sotto casa: è caccia all'uomo Leggi anche: Il sindaco di Castiglione dei Genovesi aggredito a sprangate: ha fratture e ferite su tutto il corpo. Caccia all’aggressore Leggi anche: Castiglione del Genovesi, aggredito il sindaco Carmine Siano: è ricoverato in gravi condizioni Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Choc a Castiglione del Genovesi, sindaco aggredito e colpito alla testa; Sindaco aggredito in strada a bastonate nel Salernitano; Il sindaco di Castiglione del Genovesi aggredito sotto casa e colpito alla testa da un uomo incappucciato: è in codice rosso in ospedale; CASTIGLIONE DEI GENOVESI. IL SINDACO SIANO AGGREDITO CON UN MARTELLO DA UNO SCONOSCIUTO. Sindaco aggredito a bastonate nel salernitano, indagini in corso - Aggredito in strada il sindaco di Castiglione del Genovesi, comune del Salernitano. iltempo.it

Castiglione del Genovesi, aggredito il sindaco Carmine Siano: è ricoverato in gravi condizioni - Il sindaco aggredito da un uomo incappucciato e colpito con un bastone a gambe, testa e braccia: è in codice rosso in ospedale a Salerno ... fanpage.it

Il sindaco Carmine Siano picchiato brutalmente sotto casa a Castiglione del Genovesi, è grave: dito amputato - Salerno, agguato a Carmine Siano: il sindaco di Castiglione del Genovesi selvaggiamente picchiato sotto casa, caccia all'aggressore ... virgilio.it

*Sindaco Castiglione del Genovesi aggredito sotto casa* Carmine Siano ricoverato in codice rosso al Ruggi Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #picentini #sindaco #castiglione #genovesi #carmine #siano #ruggi #inda - facebook.com facebook

A gennaio la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 passerà per il Museo Internazionale della Croce Rossa (MICR) a Castiglione delle Stiviere! Un passaggio carico di significato, come sottolinea il Presidente CRI, @rosariovalastro: “La Fiamma arriverà du x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.