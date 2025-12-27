Il sindaco di Castiglione dei Genovesi aggredito in strada | lesioni su tutto il corpo e alla testa amputato un dito

Salerno, 27 dicembre 2025 – Aggredito in strada il sindaco di Castiglione dei Genovesi, piccolo comune del Salernitano. Il primo cittadino Carmine Siano è ora ricoverato nel reparto di ortopedia dell'ospedale 'San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona' di Salerno, dove è già stato sottoposto a un intervento chirurgico. Da quanto ricostruito, l’amministratore pubblico è stato colpito con un bastone, o una spranga, da uno sconosciuto con il volto coperto, ieri sera intorno alle 20.45 a poca distanza dalla propria abitazione, non lontano dal centro del paese. Siano ha riportato parecchie lesioni: una frattura scomposta dell'arto inferiore sinistro, una frattura composta dell'arto superiore sinistro, la frattura delle dita della mano destra, una ferita sulla tempia sinistra e ferite multiple estese su tutto il corpo e in particolare sul viso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net

