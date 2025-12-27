Il sindaco di Castiglione dei Genovesi aggredito in strada | lesioni su tutto il corpo e alla testa amputato un dito
Salerno, 27 dicembre 2025 – Aggredito in strada il sindaco di Castiglione dei Genovesi, piccolo comune del Salernitano. Il primo cittadino Carmine Siano è ora ricoverato nel reparto di ortopedia dell'ospedale 'San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona' di Salerno, dove è già stato sottoposto a un intervento chirurgico. Da quanto ricostruito, l’amministratore pubblico è stato colpito con un bastone, o una spranga, da uno sconosciuto con il volto coperto, ieri sera intorno alle 20.45 a poca distanza dalla propria abitazione, non lontano dal centro del paese. Siano ha riportato parecchie lesioni: una frattura scomposta dell'arto inferiore sinistro, una frattura composta dell'arto superiore sinistro, la frattura delle dita della mano destra, una ferita sulla tempia sinistra e ferite multiple estese su tutto il corpo e in particolare sul viso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Sindaco aggredito a Castiglione del Genovesi: amputato un dito, ore decisive per Siano
Leggi anche: Il sindaco di Castiglione dei Genovesi aggredito a sprangate: ha fratture e ferite su tutto il corpo. Caccia all’aggressore
Choc a Castiglione del Genovesi, sindaco aggredito e colpito alla testa; Sindaco aggredito in strada a bastonate nel Salernitano; Il sindaco di Castiglione del Genovesi aggredito sotto casa e colpito alla testa da un uomo incappucciato: è in codice rosso in ospedale; CASTIGLIONE DEI GENOVESI. IL SINDACO SIANO AGGREDITO CON UN MARTELLO DA UNO SCONOSCIUTO.
Il sindaco di Castiglione dei Genovesi aggredito in strada: lesioni su tutto il corpo e alla testa, amputato un dito - Il primo cittadino del piccolo comune del Salernitano colpito con un bastone, o una spranga, da uno sconosciuto. quotidiano.net
Il sindaco di Castiglione del Genovesi, in provincia di Salerno, è in gravi condizioni dopo essere stato aggredito a bastonate - Carmine Siano, sindaco di Castiglione del Genovesi, in provincia di Salerno, è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato aggredito a bastonate da un uomo incappucciato durante la sera del 26 di ... ilpost.it
Il sindaco di Castiglione del Genovesi aggredito a bastonate sotto casa, fratture su tutto il corpo - Aggressione choc a Castiglione del Genovesi: sindaco ferito gravemente a bastonate, indagini in corso e caccia all’aggressore fuggito. blitzquotidiano.it
Il sindaco di #Castiglione del Genovesi (SA) è stato aggredito con #bastonate da un uomo incappucciato - facebook.com facebook
A gennaio la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 passerà per il Museo Internazionale della Croce Rossa (MICR) a Castiglione delle Stiviere! Un passaggio carico di significato, come sottolinea il Presidente CRI, @rosariovalastro: “La Fiamma arriverà du x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.