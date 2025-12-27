Il sindaco di Castiglione dei Genovesi aggredito a sprangate | ha fratture e ferite su tutto il corpo Caccia all’aggressore

Era a pochi metri dalla porta di casa quando uno sconosciuto, con il volto coperto e pronto all’agguato, lo ha puntato e aggredito con una spranga. Carmine Siano, sindaco di Castiglione del Genovesi, in provincia di Salerno, è finito in ospedale ed è già stato operato dopo che un uomo ancora non identificato lo ha assalito per strada. Ancora in corso le indagini per tentare di stabilire chi sia il misterioso aggressore e quali siano i motivi che l’avrebbero spinto ad appostarsi lungo un percorso che sapeva il primo cittadino avrebbe fatto per poterlo bastonare a sangue. L’aggressione per strada . 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Castiglione del Genovesi, aggredito il sindaco Carmine Siano: è ricoverato in gravi condizioni

Leggi anche: Choc a Castiglione del Genovesi, sindaco aggredito e colpito alla testa

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Choc a Castiglione del Genovesi, sindaco aggredito e colpito alla testa; Sindaco aggredito in strada a bastonate nel Salernitano; Il sindaco di Castiglione del Genovesi aggredito sotto casa e colpito alla testa da un uomo incappucciato: è in codice rosso in ospedale; Aggredito sindaco nel Salernitano: per Carmine Siano lesioni e fratture. Solidali Manfredi e Anci.

Castiglione del Genovesi, aggredito il sindaco Carmine Siano: è ricoverato in gravi condizioni - Il sindaco aggredito da un uomo incappucciato e colpito con un bastone a gambe, testa e braccia: è in codice rosso in ospedale a Salerno ... fanpage.it