Il sindaco di Castiglione dei Genovesi aggredito a sprangate | ha fratture e ferite su tutto il corpo Caccia all’aggressore
Era a pochi metri dalla porta di casa quando uno sconosciuto, con il volto coperto e pronto all’agguato, lo ha puntato e aggredito con una spranga. Carmine Siano, sindaco di Castiglione del Genovesi, in provincia di Salerno, è finito in ospedale ed è già stato operato dopo che un uomo ancora non identificato lo ha assalito per strada. Ancora in corso le indagini per tentare di stabilire chi sia il misterioso aggressore e quali siano i motivi che l’avrebbero spinto ad appostarsi lungo un percorso che sapeva il primo cittadino avrebbe fatto per poterlo bastonare a sangue. L’aggressione per strada . 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Castiglione del Genovesi, aggredito il sindaco Carmine Siano: è ricoverato in gravi condizioni
Leggi anche: Choc a Castiglione del Genovesi, sindaco aggredito e colpito alla testa
Choc a Castiglione del Genovesi, sindaco aggredito e colpito alla testa; Sindaco aggredito in strada a bastonate nel Salernitano; Il sindaco di Castiglione del Genovesi aggredito sotto casa e colpito alla testa da un uomo incappucciato: è in codice rosso in ospedale; Aggredito sindaco nel Salernitano: per Carmine Siano lesioni e fratture. Solidali Manfredi e Anci.
Castiglione del Genovesi, aggredito il sindaco Carmine Siano: è ricoverato in gravi condizioni - Il sindaco aggredito da un uomo incappucciato e colpito con un bastone a gambe, testa e braccia: è in codice rosso in ospedale a Salerno ... fanpage.it
Castiglione dei Genovesi, aggredito il sindaco Carmine Siano - Un uomo incappucciato ha colpito più volte con un bastone il primo cittadino del comune del salernitano che è ricoverato in ospedale a Salerno ... rainews.it
Il sindaco Carmine Siano picchiato brutalmente sotto casa a Castiglione del Genovesi, è grave: dito amputato - Salerno, agguato a Carmine Siano: il sindaco di Castiglione del Genovesi selvaggiamente picchiato sotto casa, caccia all'aggressore ... virgilio.it
*Sindaco Castiglione del Genovesi aggredito sotto casa* Carmine Siano ricoverato in codice rosso al Ruggi Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #picentini #sindaco #castiglione #genovesi #carmine #siano #ruggi #inda - facebook.com facebook
A gennaio la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 passerà per il Museo Internazionale della Croce Rossa (MICR) a Castiglione delle Stiviere! Un passaggio carico di significato, come sottolinea il Presidente CRI, @rosariovalastro: “La Fiamma arriverà du x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.