Il sindaco che dorme in strada per protesta contro i tagli all'ospedale | Senza risposte concrete resto qui

Piero Castrataro, sindaco 50enne di Isernia, ha lanciato una mobilitazione davanti all'ospedale Veneziale della sua città: ha dormito in tenda questa notte, e continuerà a farlo fino a quando non vedrà misure concrete che garantiscano la sopravvivenza della struttura. Nel Pronto soccorso dell'ospedale, per esempio, lavorano quattro medici invece dei 13 che sarebbero necessari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

