Il sindaco che dorme in strada per protesta contro i tagli all'ospedale | Senza risposte concrete resto qui
Piero Castrataro, sindaco 50enne di Isernia, ha lanciato una mobilitazione davanti all'ospedale Veneziale della sua città: ha dormito in tenda questa notte, e continuerà a farlo fino a quando non vedrà misure concrete che garantiscano la sopravvivenza della struttura. Nel Pronto soccorso dell'ospedale, per esempio, lavorano quattro medici invece dei 13 che sarebbero necessari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Il sindaco che dorme in tenda davanti all'ospedale per protestare contro i tagli
Leggi anche: La mamma del sindaco morto da eroe dorme in strada per protesta: "Non togliete il suo striscione"
Il sindaco che dorme in tenda davanti all'ospedale per protestare contro i tagli; Il sindaco di Isernia dorme in tenda davanti all'ospedale; Solidarietà di Saia al sindaco Castrataro che dorme in tenda per difendere l'ospedale dai tagli; Isernia – Il sindaco Castrataro dorme in tenda per salvare l’ospedale.
Il sindaco che dorme in strada per protesta contro i tagli all’ospedale: “Senza risposte concrete resto qui” - Piero Castrataro, sindaco 50enne di Isernia, ha lanciato una mobilitazione davanti all'ospedale Veneziale della sua città: ha dormito in tenda questa ... fanpage.it
Il sindaco che dorme in tenda davanti all'ospedale per protestare contro i tagli - L'iniziativa di Piero Castrataro, primo cittadino di Isernia, che ha deciso di passare le prossime notti davanti al Veneziale: "Voglio lanciare un messaggio preciso, le parole non bastano più" ... today.it
Il sindaco di Isernia dorme in tenda davanti all'ospedale - Una tenda è stata allestita davanti all'ospedale 'Veneziale' di Isernia in cui, a partire da questa notte e proseguendo a oltranza, dormirà il sindaco Piero Castrataro in segno di protesta per gli ult ... msn.com
Il sindaco che dorme in tenda davanti all'ospedale per protestare contro i tagli - facebook.com facebook
Il sindaco di Isernia dorme in tenda davanti all'ospedale. Protesta a oltranza contro tagli a servizi essenziali #ANSA x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.