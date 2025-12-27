Il servo di Dio palermitano ucciso a Tokyo la Diocesi organizza un pellegrinaggio in Giappone

Dal 6 al 14 ottobre 2026, l'Arcidiocesi di Palermo ha organizzato un pellegrinaggio, guidato dall’arcivescovo Corrado Lorefice, in Giappone sulle orme del servo di Dio don Giovanni Battista Sidoti (nato a Palermo nel 1667 e ucciso a Edo - l’odierna Tokyo - nel 1714), del quale è in corso la causa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

