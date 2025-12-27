Il Senato approva la riforma della Corte dei Conti ecco cosa prevede INFOGRAFICA

(Agenzia Vista) Roma, 27 dicembre 2025 Palazzo Madama ha approvato in via definitiva la riforma della Corte dei Conti. I voti a favore sono stati 93, i no 51, gli astenuti 5. Il ddl limita la responsabilità amministrativa dei pubblici ufficiali. Il risarcimento erariale, dovuto da funzionari e amministratori che causano un danno economico allo Stato, viene limitato senza al 30% del danno accertato o due annualità di stipendio. Rende inoltre strutturale lo scudo erariale introdotto durante il Covid nel 2020 e introduce nuove funzioni consultive dei magistrati contabili. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

