(Agenzia Vista) Roma, 27 dicembre 2025 Palazzo Madama ha approvato in via definitiva la riforma della Corte dei Conti. I voti a favore sono stati 93, i no 51, gli astenuti 5. Il ddl limita la responsabilità amministrativa dei pubblici ufficiali. Il risarcimento erariale, dovuto da funzionari e amministratori che causano un danno economico allo Stato, viene limitato senza al 30% del danno accertato o due annualità di stipendio. Rende inoltre strutturale lo scudo erariale introdotto durante il Covid nel 2020 e introduce nuove funzioni consultive dei magistrati contabili. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il Senato approva la riforma della Corte dei Conti, ecco cosa prevede INFOGRAFICA

