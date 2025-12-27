Il Senato approva il Ddl sulla riforma della Corte dei Conti è legge – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 27 dicembre 2025 Palazzo Madama ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla riforma della Corte dei Conti, confermando il testo già licenziato dalla Camera. I sì a favore del ddl sono stati 93, i no 51, gli astenuti 5 Senato Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
