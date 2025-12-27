Il Senato approva il ddl Corte Conti | è legge
AGI - Il Senato ha approvato in via definitiva - con voti 93 favorevoli, 51 contrari e 5 astenuti - il disegno di legge sulla riforma della Corte dei Conti. . 🔗 Leggi su Agi.it
