Il Senato approva il ddl Corte Conti | è legge

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Il Senato ha approvato in via definitiva - con voti 93 favorevoli, 51 contrari e 5 astenuti - il disegno di legge sulla riforma della Corte dei Conti. . 🔗 Leggi su Agi.it

