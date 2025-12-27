Il salto con gli sci pronto al suo momento più solenne dell’inverno Via alla 74ma Tournée dei 4 Trampolini

Il salto con gli sci si appresta a mandare in scena il più solenne dei suoi appuntamenti, ovverosia la Tournée dei 4 trampolini. La leggendaria manifestazione, giunta alla propria 74ma edizione, trascende lo sport. Si parla di una vera e propria tradizione popolare legata alle vacanze natalizie nei Paesi di lingua tedesca. Per un saltatore, vincerla significa “sistemarsi la carriera”. Il prestigio di una Vierschanzentournee è difatti equiparabile a quello dell’ oro olimpico. Il concetto di avere un evento che comprendesse quattro gare in rapida successione su altrettanti trampolini diversi, con classifica finale determinata dalla somma dei punteggi di tutti i salti, fu sviluppata già nel 1949 dagli sci club di Partenkirchen e Innsbruck. 🔗 Leggi su Oasport.it

