Si chiama Mohamed Nader, come un re dell’Afghanistan che rimase al trono dal 1929 al 1933. Ma il suo regno si trova a Ferrara, in via Giuseppe Fabbri 22. Anche ieri era al lavoro nell’ autolavaggio che, in omaggio al suo paese d’origine l’Egitto, ha chiamato ’ Il Faraone ’. "Sono arrivato in Italia da solo, da nove mesi sono titolare dell’autolavaggio", racconta, i capelli ricci, un bel sorriso, una felpa arancione con il cappuccio. Ha 23 anni Mohamed Nader e ieri era al lavoro nel capannone dove tirano a lucido auto, furgoni e motorini. Tutto rigorosamente a mano, spugne e secchi, olio di gomito e sapone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ragazzo venuto dall’Egitto: "Faraone, ecco il mio autolavaggio. Il lavoro è tutto, rappresenta la vita"

