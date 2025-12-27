Una grande festa che ha unito le comunità nei valori dello sport e dell'inclusione, regalando alla provincia pontina emozioni uniche. La fiamma olimpica Milano Cortina 2026 ha attraversato ieri il territorio concludendo la 19esima tappa del suo viaggio in Italia a Latina. Oggi invece ha toccato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Il racconto del viaggio della fiamma olimpica nella provincia: le foto, i momenti salienti

Leggi anche: Il viaggio della Fiamma Olimpica nel Lazio: quali i comuni attraversati in provincia di Latina

Leggi anche: Luca Busi, AD di Sibeg, protagonista del Viaggio della Fiamma Olimpica nella Valle dei Templi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La Fiamma Olimpica illumina gli scavi di Pompei: tra le stelle anche Jackie Chan • Milano Cortina 2026; Il Viaggio della Fiamma Olimpica fa tappa negli stabilimenti italiani di Stellantis; Musica, sport e condivisione per celebrare l’arrivo della Fiamma Olimpica a Pescara; Nel Viaggio della Fiamma Olimpica c’è l’essenza dello sport.

La Fiamma Olimpica accende la Puglia e la Basilicata: ventinove comuni attraversati verso Milano Cortina 2026 - Il 29 dicembre diretta su TRM Network da Castelmezzano per il passaggio della staffetta olimpica tra borghi e città simbolo della regione ... trmtv.it