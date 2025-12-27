Il racconto del viaggio della fiamma olimpica nella provincia | le foto i momenti salienti
Una grande festa che ha unito le comunità nei valori dello sport e dell'inclusione, regalando alla provincia pontina emozioni uniche. La fiamma olimpica Milano Cortina 2026 ha attraversato ieri il territorio concludendo la 19esima tappa del suo viaggio in Italia a Latina. Oggi invece ha toccato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: Il viaggio della Fiamma Olimpica nel Lazio: quali i comuni attraversati in provincia di Latina
Leggi anche: Luca Busi, AD di Sibeg, protagonista del Viaggio della Fiamma Olimpica nella Valle dei Templi
La Fiamma Olimpica illumina gli scavi di Pompei: tra le stelle anche Jackie Chan • Milano Cortina 2026; Il Viaggio della Fiamma Olimpica fa tappa negli stabilimenti italiani di Stellantis; Musica, sport e condivisione per celebrare l’arrivo della Fiamma Olimpica a Pescara; Nel Viaggio della Fiamma Olimpica c’è l’essenza dello sport.
La Fiamma Olimpica accende la Puglia e la Basilicata: ventinove comuni attraversati verso Milano Cortina 2026 - Il 29 dicembre diretta su TRM Network da Castelmezzano per il passaggio della staffetta olimpica tra borghi e città simbolo della regione ... trmtv.it
La Fiamma Olimpica illumina gli scavi di Pompei: tra le stelle anche Jackie Chan • Milano Cortina 2026 - Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 continua il suo percorso nella penisola: Pompei e i suoi scavi ospitano la grande festa del 22 dicembre. olympics.com
La fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 arriva in Puglia: Coca-Cola accende un percorso di sport, musica e condivisione - Il Viaggio della Fiamma Olimpica continua il suo percorso in Basilicata e arriva in Puglia. giornaledipuglia.com
Gesù a Spaccanapoli – Viaggio nella città presepe, il docufilm in cui racconto, insieme a Elisabetta Moro, la #Napoli dell’arte presepiale, per la regia di Gianfranco Pannone. È un racconto che parte da Napoli e arriva lontano, intrecciando sacro e profano, ide - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.