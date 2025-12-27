Il Quarrata cambia | via Diodato Ermini regalo per la AM Aglianese

La novità principale del calciomercato pistoiese arriva dalla Prima categoria: Andrea Diodato non è più l’allenatore del Quarrata.I quarratini, inseriti in un raggruppamento particolarmente impegnativo come il girone C, hanno evidenziato sin qui un rendimento altalenante, gravitando più vicini alla zona retrocessione che alla zona playoff. La guida tecnica è stata per il momento affidata a Tommaso Bellanova. In precedenza, il Quarrata aveva salutato anche l’attaccante Andrea Tripi, che ha decisivo di proseguire la stagione col Maliseti Seano. Prospettive completamente diverse in casa AM Aglianese, prima nel girone B: la dirigenza neroverde ha regalato a coach Matteoni il centrocampista ventenne Mattia Ermini, prelevato dal Firenze Ovest (in Promozione). 🔗 Leggi su Lanazione.it

