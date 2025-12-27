Nuova trasposizione del presepe vivente. Ieri, venerdì 26, nella chiesa di San Giovanni Battista di Ferrara, il gruppo giovanile ucraino Luce da luce “ha emozionato la comunità con una coinvolgente rappresentazione del proprio presepe vivente - dicono gli organizzatori -, accolto da un pubblico. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Il presepe vivente ucraino emoziona la città unendo tradizione e innovazione

Leggi anche: Dal presepe vivente alla festa della Befana: folklore e tradizione nella Città Bianca

Leggi anche: La tradizione del Presepe Vivente anima Lacedonia

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Piazza San Vittore a Varese gremita per il presepe vivente: oltre mille persone sfidano la pioggia - Tra il pubblico il sindaco Galimberti e il sottosegretario regionale Cattaneo ... varesenews.it

Presepe ucraino - Se il Natale è un presepe e una famiglia, allora questo che arriva – e che da noi riempie di luci le case, di sorrisi gli sguardi, di abbracci gli incontri e di natività preziose i salotti – dovrebbe ... agensir.it

Il centro si anima con il presepe vivente - Da undici anni a questa parte, duecento volontari di Asvi donano ai cittadini il clima autentico del Natale. msn.com