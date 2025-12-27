Il presepe vivente ucraino emoziona la città unendo tradizione e innovazione
Nuova trasposizione del presepe vivente. Ieri, venerdì 26, nella chiesa di San Giovanni Battista di Ferrara, il gruppo giovanile ucraino Luce da luce “ha emozionato la comunità con una coinvolgente rappresentazione del proprio presepe vivente - dicono gli organizzatori -, accolto da un pubblico. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
