Il pranzo solidale fa centro | Nessuno si deve sentire solo

"Un pranzo alla vigilia di Natale per non far sentire solo nessuno. Le istituzioni ci sono, le associazioni anche. Non è tanto per il cibo quanto per lo stare insieme". Il pranzo del 24 dicembre al centro fiere di Villa Potenza è stato una festa a cui hanno collaborato un gran numero di attori: associazione commercianti del centro storico, Comune, Jungle e Croce verde ne sono solo alcune. Con un pasto a base di pesce, nella sala si è parlato su lunghe tavolate, con centinaia di presenti. "Siamo entrati l’anno scorso in quest’iniziativa in punta di piedi, invitati da Antonella Matassoli, di Jungle – racconta Giuseppe Romano, presidente dell’associazione commercianti –, ora siamo dentro anche grazie alla vicesindaco Francesca D’Alessandro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

