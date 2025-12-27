Il populismo in Europa secondo Chenaux La lettura di Lucarella

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è qualcosa di sexy nel populismo? È uno dei punti più importanti che possiamo trovare nel libro “Crisi dello Stato-nazione e populismi europei” (circa 196 pagine per Carocci editore) in cui Camille Chenaux, politologa italo-svizzera, affronta una delle questioni più dibattute della politica contemporanea: la trasformazione dei modelli di rappresentanza e la crescente influenza dei populismi nel contesto europeo. La tesi di Chenaux, partendo da un articolo di Matthijs Rooduijn in merito ai populismi (pubblicato nel 2018 sul Guardian), tenta di dimostrare come il populismo abbia rimodellato in pochi anni il linguaggio e la grammatica della politica in Europa. 🔗 Leggi su Formiche.net

