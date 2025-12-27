Il Pontedera che verrà Mercato decisivo Ma ci sarà anche da chiedere di più ai big

Molto del destino calcistico del Pontedera dipenderà dal mercato di gennaio. Che serva un robusto innesto di qualità ed esperienza praticamente in ogni reparto lo dicono i numeri (secondo peggior attacco e peggiore difesa del girone) ma è altrettanto certo che non potendo ricostruire interamente la squadra, la società ha lasciato intendere, per adesso in via ufficiosa, che i calciatori big già granata dal torneo passato non si muoveranno, chiamandoli invece a dare un maggior contributo nel girone di ritorno. Tra assenze per infortuni e squalifiche, c’è stato infatti chi tra loro ha reso sotto le aspettative. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

