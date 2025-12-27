Il piccolo cinema di Bellano dice no a Zalone | Chi sceglie Buen Camino non può dare altri film

Il cinema di Bellano ha scelto di non proiettare durante le festività natalizie Buen Camino, il nuovo film di Checco Zalone diretto da Gennaro Nunziante. Una decisione controcorrente che ha trasformato questa piccola sala in provincia di Lecco nell’unico cinema del territorio a non programmare il blockbuster del comico pugliese, optando invece per Avatar 3 – Fuoco e Cenere di James Cameron e altri quattro titoli alternativi. La scelta non è dettata da ragioni artistiche o di pubblico, ma da una presa di posizione netta contro le condizioni imposte dalla distribuzione del film. Come ha spiegato il direttivo dell’associazione Cinema di Bellano, chi ha voluto proporre il film di Zalone ha dovuto accettare vincoli stringenti: proiettarlo per diverse settimane consecutive senza possibilità di programmare altri film, oltre a dover accettare altri titoli imposti dallo stesso distributore. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

