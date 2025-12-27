È Roberto Petri di Pescara il nuovo presidente di Assoporti, l'associazione dei porti italiani.È stato eletto all'unanimità dall'assemblea interna dei presidenti delle autorità di sistema portuale.La nomina avviene in anticipo rispetto alla data del 19 gennaio 2026, termine massimo indicato dalla. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Il pescarese Roberto Petri è il nuovo presidente di Assoporti

