Il Papa studia tedesco su Duolingo | perché l’app delle lingue è diventata globale

Un Pontefice poliglotta e tecnologico: Papa Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost, utilizza la popolare app Duolingo per imparare il tedesco, spesso nelle ore notturne quando l’insonnia lo tiene sveglio. La curiosità, emersa lo scorso autunno e rilanciata da più testate internazionali, ha fatto sorridere il web: utenti della piattaforma hanno riconosciuto un profilo sospetto, lo hanno collegato al Papa e hanno iniziato persino a scrivergli messaggi ironici. L’account, registrato con il nome “Robert” e associato allo username @drprevost – lo stesso utilizzato da Prevost su X prima dell’elezione dell’8 maggio 2025 – risultava attivo da Roma, spesso intorno alle tre del mattino. 🔗 Leggi su Panorama.it

