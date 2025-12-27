Il nuovo Di Lorenzo è un ex Inter | la mossa del Napoli a gennaio

Il Napoli continua a programmare le mosse per l’imminente calciomercato di gennaio. Fra le varie mosse che il ds Manna sta pianificando, c’è anche quella dell’arrivo di un nuovo vice Di Lorenzo, dopo che in estate era saltato l’arrivo di Juanlu. La scarsa fiducia nei confronti di Mazzocchi potrebbe convincere il club a compiere una simile mossa in estate e uno dei nomi nel mirino è quello di Mattia Zanotti. Napoli su Zanotti: può essere lui il vice Di Lorenzo. Secondo quanto riportato da “ Il Mattino “, sarebbe da depennare il nome di Marco Palestra per la fascia destra del Napoli. Si tratta, infatti, di una pista troppo costosa e con grande concorrenza. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

